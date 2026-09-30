Эксперимент себя оправдал: Собянин представил итоги работы миграционной системы

Мэр столицы Сергей Собянин представил результаты внедрения новых механизмов учета и контроля в миграционной сфере Московского региона. Он отметил, что эксперимент себя оправдал, сообщает mos.ru .

Он представил доклад зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву и зампредседателя правительства страны Татьяне Голиковой.

По поручению главы государства Владимира Путина в 2024 году внедрены новые механизмы учета и контроля в миграционной сфере. Первое —создание цифрового контроля на границе РФ. Принято несколько федеральных законов по усилению контроля в этой области, а еще решение о проведении эксперимента в столичном регионе по сбору персональных биометрических данных.

«Эксперимент полностью себя оправдал. Меры способствуют обеспечению стабильности на рынке труда и при этом оказывают положительное влияние на снижение преступности», — сказал Собянин.

В начале эксперимент по сбору биометрических данных граждан других стран проводили в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, в пункте пропуска «Маштаково». Там иностранцы сдают биометрическую информацию при прохождении паспортного контроля на въезде в РФ и выезде из страны.

Позже сделали еще 11 пунктов пропуска в Петербурге, Новосибирске и других городах. На сегодняшний день они охватывают 53% всех миграционных потоков, добавил Собянин.

По его словам, в пунктах пропуска через границу стоит спецоборудование для сбора персональных биометрических данных. Эта процедура занимает несколько минут, а интерфейс устройства доступен на разных языках.

«Биометрию сверяют со сведениями из информационных систем в режиме реального времени. Если окажется, что человек находится в розыске или совершал преступления, требующие его задержания, сотрудники правоохранительных органов смогут оперативно отреагировать», — добавил столичный градоначальник.

С 1 сентября прошлого года в регионе запущен экспериментальный режим учета иностранцев из безвизовых стран, кроме Беларуси. Так, с помощью мобильного приложения «Амина» участники эксперимента удаленно сообщают полиции свой адрес проживания и уведомляют об изменении. Еще с их мобильных в МВД РФ систематически поступают сведения о геолокации.

Как подчеркнул мэр, все эти решения помогли сильно уменьшить количество преступлений, совершенных иностранцами. По итогам января-июня текущего года число инцидентов снизилось по сравнению с таким же периодом 2025 года на 39%.

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