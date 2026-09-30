Бывшего высокопоставленного донского силовика нашли мертвым в квартире
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Бывший руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по Ростовской области, полковник юстиции Евгений Черноскутов был найден мертвым в своей квартире, сообщает 161.RU.
На момент смерти офицер находился под домашним арестом. Его подозревали в превышении полномочий, коррупции и других преступлениях.
Версия о суициде является первоначальной. При этом официальных комментариев по факту произошедшего на данный момент не поступало.
Черноскутова задержали 17 июня 2026 года. Полковник юстиции расследовал преступления против государственной власти и в сфере экономике. Вскоре были арестованы еще два сотрудника донского СК: старший следователь Геннадий Марченко и Руслан Ковган.
В Москве троим фигурантам предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток.
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