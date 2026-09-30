Юристы объяснили, чем грозит сокрытие доходов от сдачи квартиры

На фоне сообщений о проверках безработных москвичей юристы рассказали, как налоговая служба выявляет незадекларированный доход от аренды жилья, сообщает MIR24.TV .

Юрист Иван Изосимов пояснил, что регулярные переводы одинаковых сумм не доказывают сдачу жилья. Налоговая служба сопоставляет их с объявлениями, договором и перепиской, запрашивает сведения у банков. По словам юриста Константина Лучникова, показания соседей и консьержа могут дополнить доказательства, но не заменяют подтверждения дохода.

Юрист Анна Краевская сообщила, что если реальные суммы неизвестны, доход оценивают в 5% кадастровой стоимости жилья и 20–30% стоимости коммерческого объекта. За сокрытие дохода от аренды могут доначислить налог, пени и штрафы по статьям 119 и 122 Налогового кодекса РФ. Выездная проверка обычно охватывает три предшествующих календарных года, но период взыскания зависит от обстоятельств.

Краевская уточнила, что налог на доходы физических лиц рассчитывают по прогрессивной шкале, штраф может достигать 40% неуплаченной суммы, а неуплата свыше 2,7 млн рублей за три года грозит уголовной ответственностью.

Лучников посоветовал заключить письменный договор и фиксировать платежи. При соблюдении условий режима налог на профессиональный доход при сдаче жилья составляет 4% с поступлений от физлиц и 6% — от организаций и индивидуальных предпринимателей. Для нежилой недвижимости этот режим недоступен; регистрация не отменяет прежних обязательств.

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