Эксперты объяснили, как в России передают крупный капитал по наследству

В России наследники получают имущество без уплаты НДФЛ. Сохранить капитал помогает долгосрочное владение активами, а не кредиты под их залог, сообщает АБН24 .

В США владельцы крупных состояний могут не продавать дорожающие активы, а брать кредиты под их залог. По словам эксперта по управлению капиталом Юлии Погасий, после смерти владельца наследник получает актив по рыночной цене на дату смерти: прежний прирост стоимости не включается в расчет налога при последующей продаже.

В России рост стоимости имущества до продажи обычно не облагается НДФЛ. При этом кредит под залог активов может стоить 20–23% годовых, а налог при их продаже — оказаться ниже. Для ценных бумаг, которыми владели больше трех лет, предусмотрен вычет в 3 млн рублей за каждый полный год владения. Недвижимость в зависимости от обстоятельств можно продать без НДФЛ через три или пять лет.

Полученное наследство в России освобождено от НДФЛ. Нотариальный тариф для близких родственников составляет 0,3% стоимости имущества, но не более 100 тысяч рублей; для остальных — 0,6%, но не более 1 млн рублей. Партнер адвокатского бюро «Этлегис» Константин Лучников отметил: если наследник позже продаст актив, налог будут рассчитывать по правилам для этой сделки.

Независимый финансовый эксперт Дмитрий Щукин предупредил о риске залога: при падении стоимости активов банк может потребовать дополнительное обеспечение или погашение долга. Крупный и ликвидный капитал позволяет договариваться об индивидуальных условиях кредита, но заем не становится универсальным способом снизить налоги.

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