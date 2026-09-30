Первенцы чаще испытывают давление родителей, заявила семейный психолог

Семейный психолог Светлана Ладейщикова посоветовала родителям ослабить контроль над детьми, особенно первенцами, и дать им больше времени на дружбу, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

По словам Ладейщиковой, родители нередко воспринимают ребенка как проект и требуют успехов уже в первом классе. Первенцы испытывают особенно сильное давление: с появлением младших детей внимание взрослых распределяется, а единственный ребенок остается под постоянным контролем.

«Родителям стоило бы больше доверять своим детям», — сказала Ладейщикова.

Психолог советует не перегружать детей кружками и занятиями. В первые школьные годы им нужно время на общение с друзьями: так они учатся выстраивать отношения и отстаивать свои границы. Родителям стоит разрешать ребенку приглашать друзей домой и ходить к ним в гости.

По данным Минпросвещения на сентябрь 2026 года, в России работают 56 тыс. штатных школьных психологов — на 40% меньше необходимого. В школах учатся более 26 млн детей. Ладейщикова отметила, что буллинг и сложности в отношениях с учителями усиливают давление на школьников.

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