В Московской области открылась новая интерактивная АЗС
Фото - © Пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть»
В Дубне по адресу: улица Перспективная, 1, открылась АЗС цифрового формата с кафе и магазином. Об этом сообщила пресс-служба сети «Газпромнефть».
В экстерьер и интерьер станции встроены медиаэкраны, использующиеся для трансляции полезной информации и коммуникации с клиентами.
На новой заправочной станции одновременно могут заправляться 6 автомобилей. Доступны АИ-92, АИ-95, высокотехнологичные G-Drive 95 и G-Drive 100, дизельное топливо.
На АЗС работает фирменное кафе, в котором можно приобрести кофе и перекусить сэндвичами, бургерами, хот-догами, свежей выпечкой и другими популярными блюдами. Также на заправочной станции работает магазин, в котором представлено около 1,2 тыс. наименований товаров.
Для автопутешественников доступны бесплатные Wi-Fi, возможность помыть номерные знаки, фары и стекла автомобиля, а также подкачка шин.
Пропускная способность АЗС составляет более 1 тыс. автомобилей за сутки.