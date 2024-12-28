В Московской области открылась новая интерактивная АЗС

сегодня в 10:00

В Дубне по адресу: улица Перспективная, 1, открылась АЗС цифрового формата с кафе и магазином. Об этом сообщила пресс-служба сети «Газпромнефть».

В экстерьер и интерьер станции встроены медиаэкраны, использующиеся для трансляции полезной информации и коммуникации с клиентами.

На новой заправочной станции одновременно могут заправляться 6 автомобилей. Доступны АИ-92, АИ-95, высокотехнологичные G-Drive 95 и G-Drive 100, дизельное топливо.

На АЗС работает фирменное кафе, в котором можно приобрести кофе и перекусить сэндвичами, бургерами, хот-догами, свежей выпечкой и другими популярными блюдами. Также на заправочной станции работает магазин, в котором представлено около 1,2 тыс. наименований товаров.

Для автопутешественников доступны бесплатные Wi-Fi, возможность помыть номерные знаки, фары и стекла автомобиля, а также подкачка шин.

Пропускная способность АЗС составляет более 1 тыс. автомобилей за сутки.