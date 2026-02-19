В московских аэропортах из-за снегопада задержаны 33 рейса

сегодня в 22:29

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский в период с 18:00 до 20:00 мск обслужили 102 рейса (38 на вылет и 64 на прилет), сообщили в пресс-службе Росавиации.

При этом по данным на 20:00 мск отменены на прилет и вылет 34 рейса, более чем на 2 часа задержаны 33 рейса, 8 направлены на запасные аэродромы.

С начала суток московские аэропорты обслужили 808 рейсов: 407 — на вылет, 401 — на прилет.

«Неблагоприятные погодные условия в Москве и Подмосковье продолжают вносить коррективы в работу авиатранспорта», — говорится в сообщении.

19 февраля в Москву и область пришел мощный балканский циклон «Валли». Он спровоцировал сильный снегопад, который, по мнению специалистов, может стать одним из самых интенсивных в истории метеонаблюдений региона.

