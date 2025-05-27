В Минтранс Подмосковья пришло более 24 тыс заявлений, связанных с работой такси

Более 24 тысяч заявлений на предоставление, аннулирование действия разрешения на такси поступило в Минтранс Подмосковья с начала 2025 года через региональный портал предоставления государственных и муниципальных услуг (РПГУ). Услуги, связанные с деятельностью такси, стали первыми по популярности среди всех услуг, предоставляемых министерством, сообщает пресс-служба ведомства.

«Из всех заявлений 93% или свыше 22 тысяч получили положительное решение. Всего на сегодняшний день в Подмосковье работают более 119 тысяч машин такси и более 32,5 тысяч перевозчиков. При этом число выдаваемых министерством разрешений постоянно растет. Например, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число заявлений, связанных с деятельностью такси, увеличилось на 22% или 5,5 тысяч обращений», — пояснили в ведомстве.

Наиболее частой причиной отказа в предоставлении услуги являются несоответствие приложенных документов или категории заявителя. Помочь заявителям в оформлении могут чат-бот Анна, который отвечает на самые популярные вопросы о порядке получения услуги, необходимых документах и сроках рассмотрения заявлений. Также на базе регионального Минтранса проводятся еженедельные вебинары. Каждый желающий может задать вопрос и получить онлайн консультацию.

Разрешение на такси могут получить самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для этого нужно подать электронное заявление на портале госуслуг Подмосковья, или обратиться в МФЦ.

Для получения разрешения перевозчику необходимо находиться на учете в налоговом органе Московской области и быть зарегистрированным на территории региона. Агрегаторам также необходимо иметь права на работу в Московской области. Основным требованием к автомобилю является его экологический класс — он должен быть не ниже ЕВРО 5.

Кроме этого, необходимо привести автомобиль в соответствие с региональным стандартом такси — белый кузов, с размещенными на нем полосами желтого и серого цветов, шашечным поясом и фонарем оранжевого цвета на крыше авто.

Разрешение выдается на 5 лет для ИП и юрлиц, и на 5 лет или меньший срок для самозанятых, в случае если необходимый срок будет указан в заявлении.

Кроме получения или аннулирования разрешения, через РПГУ можно внести изменения в региональный реестр и получить выписку из реестра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.