В Минтранс Подмосковья поступило 61,8 тыс заявок по обслуживанию карт «Стрелка»

Услуга «Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» уже на протяжении 7 лет остается одной из самых популярных госуслуг, предоставляемых Минтрансом Подмосковья. С начала года в ведомство поступило свыше 61,8 тыс. заявок, сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

«В среднем за услугой обращаются 420 человек в день. При этом здесь фиксируется наименьшая доля отказов — около 8%. Частыми причинами являются недостоверно предоставленные сведения, отсутствие права на получение карты, повторная или ошибочная подача заявления», — сообщили в ведомстве.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений увеличилось на более чем 25%. В областном Минтрансе отметили, что этот рост обусловлен непрерывным повышением качества предоставляемых услуг и удобством использования «Стрелки» для оплаты проезда на общественном транспорте.

Два года назад Минтранс Подмосковья совместно с национальной платежной системой «Мир» реализовали возможность оплаты проезда в автобусах региона банковской картой, используя скидку по карте «Стрелка». Такая скидка предоставляется школьникам, студентам и военным пенсионерам.

На региональном портале «Госуслуг» (https://uslugi.mosreg.ru/services/20704) заявители могут подтвердить право на льготу, получить карту «Стрелка» льготной тарификации, восстановить защитный код карты, обменять испорченную карту, вернуть залоговую стоимость карты, активировать или деактивировать льготу на проезд на банковской карте «МИР». Максимальный срок получения услуги в среднем составляет 6 рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.

Подмосковный Минтранс ежедневно ведет работу по оптимизации предоставления госуслуг, сокращая сроки и перечень документов, необходимых для получения услуги. Для удобства пользователя на базе министерства транспорта проходят еженедельные вебинары, где заявителю рассказывают о порядке предоставления услуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.