В Минтранс Подмосковья через РПГУ поступило более 380 тыс заявлений

За 3 квартал 2025 года через региональный портал «Госуслуг» в Минтранс Подмосковья поступило более 380 тысяч обращений. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений увеличилось почти на 20%, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наибольшее число обращений заявители направили по вопросам обслуживания единых транспортных карт „Стрелка“ и выдаче разрешений на деятельность такси. Это 318,6 тысяч и 48,7 тысяч обращений соответственно. Еще одной из самых популярных услуг стала выдача техусловий на муниципальных дорогах — это порядка 7 тысяч обращений за 9 месяцев 2025 года. Эти услуги были самыми популярными в течение всего года», — рассказали в ведомстве.

В министерстве пояснили, что сейчас для граждан доступны 22 услуги ведомства. Заявитель может в любое время подать документы онлайн в несколько кликов, или посетить МФЦ. В ведомстве появились новые услуги, касающиеся платных парковок. Теперь в личном кабинете можно подать документы на право льготного пользования платными парковками для многодетных семей, оформить резидентские парковочные разрешения или внести в реестр мотоцикл или электромобиль для бесплатного пользования парковкой.

В этом году для госуслуг областного Минтранса был внедрен искусственный интеллект для проверки документов, что позволило в 2 раза сократить количество отказов. Проверка документов проводится автоматически, считывая все данные на прилагаемых к заявлениям документах. Это значительно сокращает количество ошибок, связанных с ручным вводом данных. Сейчас технологии искусственного интеллекта задействованы в 8 услугах, где вводится наибольшее число данных.

Напомним, что для удобства пользователей на базе ведомства еженедельно, по средам, проходят вебинары, где заявители могут задать вопросы представителям министерства о порядке предоставления услуг.

Со списком госуслуг можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья https://mtdi.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/za-9-mesiacev-v-mintrans-podmoskovia-postupilo-bolee-380-tysiac-obrashhenii-cerez-rpgu.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX: https://t.me/dorogitransport и https://max.ru/mtdi_mo.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.