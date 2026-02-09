В микрорайоне Барыбино Домодедово обсудили обращения жителей по вопросам дорожной безопасности

Основной темой стало коллективное обращение жителей коттеджного поселка «Гальчино сити» по вопросам организации безопасного дорожного движения.

Ранее 106 жителей поселка обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой обустроить тротуары, освещение и светофорное регулирование вдоль региональной дороги рядом с населенным пунктом. Для обсуждения ситуации жителей пригласили на встречу с представителями администрации округа, Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, а также балансодержателя дороги.

Во встрече приняли участие начальник территориального отдела микрорайонов Белые Столбы и Барыбино Наталья Филина, начальник управления дорожно-транспортной инфраструктуры городского округа Домодедово Юрий Герасимов и представители профильных ведомств.

По словам Натальи Филиной, все вопросы, обозначенные в коллективном обращении, были детально рассмотрены. Представители Министерства транспорта и балансодержателя подтвердили перечень планируемых работ по повышению безопасности дорожного движения вдоль поселка.

Представитель министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Бутырский сообщил, что мероприятия по строительству подходов к остановкам, устройству освещения и элементов принудительного снижения скорости планируется включить в программу на 2026 год. В качестве первоочередных мер рассматривается снижение скоростного режима на подъездах к пешеходному переходу, а основные строительные работы запланированы на начало строительного сезона.

Жители коттеджного поселка положительно оценили формат встречи и возможность прямого диалога с представителями власти и профильных служб. По их словам, наличие обратной связи позволяет оперативно обсуждать проблемные вопросы и находить пути их решения.

Работа с обращениями жителей в микрорайоне Барыбино будет продолжена. Все вопросы, поднятые на встрече, находятся на контроле главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталевой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.