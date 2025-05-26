В метро Москвы начали раздавать воду пассажирам из-за жары

сегодня в 16:05

Инспекторы ЦОМП с 15:00 понедельника раздают бутылки с питьевой водой на некоторых станциях метрополитена в столице из-за жары, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Так, воду можно получить на станциях «Измайловская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская», «Пионерская» и «Выхино».

Еще с 13:00 воду выдают пассажирам на столичных автовокзалах «Центральный», «Саларьево», «Красногвардейский», «Северные ворота» и «Южные ворота». Бутылки с водой могут взять и пассажиры «Аэроэкспресса» в экспресс-автобусах.

Людям выдают бутилированную воду на Ярославском, Казанском, Курском, Белорусском, Павелецком, Ленинградском и Киевском вокзалах на станциях МЦД-2 Тушинская и МЦД-3 Зеленоград-Крюково.

Бутылку с водой можно получить на всех причалах регулярного речного электротранспорта, а еще на двух прогулочных маршрутах: «Киевский» и «Китай-город».

«В последние дни температура в столице достигала высоких показателей. Чтобы пассажирам было проще переносить жару, мы бесплатно раздаем питьевую воду, также рекомендуем избегать прямых солнечных лучей и стараться находиться в тени», — пояснил заммэра города, глава Дептранса Максим Ликсутов.

В понедельник в Московском регионе воздух может прогреться до плюс 30 градусов, осадков не ожидается. Также в городе объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды из-за жары.