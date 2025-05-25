«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Москве из-за жары

В столице действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары с 16 до 19 часов 25 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Местами в мегаполисе в дневные часы температура будет свыше 30 градусов.

Кроме того, в Московской области до 21 часа 27 мая действует «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров. А в столице и Подмосковье он будет объявлен с 9 до 21 часа 26 мая из-за ветра с порывами до 15 м/с.

Еще «желтый» уровень погодной опасности объявили в Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Тамбовской, Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областях Центрального федерального округа. На остальной территории ЦФО предупреждение о погоде не требуется.

«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей об опасной погоде. «Оранжевый» — это высокая вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных условий погоды.