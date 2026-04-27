В Лыткарине запустили первый речной маршрут

Речной маршрут между причалами «д. Андреевское» и «г. Лыткарино» начал работу в Подмосковье. На линии курсирует катер «Стриж», который преодолевает путь в 800 метров менее чем за 10 минут, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Маршрут организован в городском округе Лыткарино в рамках навигации 2026 года. Судно выполняет регулярные рейсы между причалами «д. Андреевское» и «г. Лыткарино». Протяженность водного пути составляет 800 метров, время в пути — менее 10 минут. Навигация на этом участке продлится до ноября.

Оплатить проезд пассажиры могут наличными средствами, банковскими картами, а также транспортной картой «Стрелка».

В министерстве добавили, что открытие остальных водных маршрутов в регионе запланировано с 1 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.