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В Лыткарине приступили к работам по капремонту Спортивной улицы

В Лыткарине приступили к работам по капитальному ремонту автомобильной дороги на Спортивной улице. Дорожные службы заменят асфальт на автомобильной дороге от Парковой до Советской улицы, установят новый бордюрный камень и частично отремонтируют асфальт на пешеходном тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В данный момент работы ведутся около ТРЦ «Весна», в этом месте автомобильное движение в сторону Москвы частично перекрыто. Просим жителей и гостей города заранее планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения», — отметили в пресс-службе администрации Лыткарина.

Ранее в городском округе работы по капитальному ремонту были выполнены на участке дороги от улицы Колхозной до КСК «Мечта».

Всего в 2024 году на территории округа Лыткарино будет отремонтировано 9 участков дорожной сети. Общая протяженность отремонтированных дорог в этом году составит порядка 4 500 метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.