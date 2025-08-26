В Луховицах капитально отремонтировали проблемную дорогу по улице Луговой

На улице Луговой в городе Луховицы завершился капремонт проблемной дороги. Жители долгое время просили привести ее в порядок. В этом году их просьбу выполнили. Капремонт состоялся при поддержке правительства Московской области и по народной программе партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы здесь завершились. Качество работ проверили глава муниципального округа Луховицы Сергей Тимохин и представители администрации.

«Дорога на улице Луговой была такая, что в межсезонье, как говорится, ни проехать, но пройти. Теперь по улице уложили асфальт на площади 10 тыс. кв. м, ездить здесь стало удобно и безопасно. Но объекту еще предстоит пройти экспертизу», — сказал Сергей Тимохин.

Длина участка, который капитально отремонтировали, составила 1,9 км. Проект включал подготовку слоев покрытия и укрепление полотна, укладку асфальта, благоустройство и установку дорожных знаков.

«Застройка в этой части города ведется уже давно. Здесь живет много людей, среди которых и семьи с детьми, и ветераны. Они передвигались по щебеночному покрытию, что создавало неудобства. Теперь эти проблемы остались в прошлом», — сказала активист партийного проекта «Безопасные дороги» Наталья Артеменкова.

Жители довольны переменами и отмечают, что работы выполнены на совесть.

«Дорога у нас была такая, что врагу не пожелаешь. Теперь передвигаться по ней удобно, не переживаешь, что повредишь машину», — отметил житель улицы Александр Петренко.

В округе Луховицы за лето выполнены и другие работы по дорогам. В городе подрядчики заасфальтировали участки проезжей части по второму Новому и пятому проездам, между улицами Пушкина и Луговой. Также заасфальтированы дороги по улицам Троицкая в селе Дединово, Садовая в поселке Красная Пойма, Большая площадь в поселке Белоомуте, от улицы Новой в селе Матыра и до деревни Новоходыкино. Еще в Дединове отсыпан щебнем участок между домами № 22 на Троицкой и № 37 на Садовой.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.