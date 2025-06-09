В Лотошине стартовал капитальный ремонт региональной дороги

В Лотошине начался капитальный ремонт региональной дороги протяженностью 23,5 километра Лотошино-Афанасово-Введенское. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После закрытия аварийного моста через Руссу на соседней трассе Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка, она стала единственной дорогой, связывающей юг и север муниципального округа Лотошино — окружной центр с такими населенными пунктами как Микулино, Коноплево, Пеньи, Немки, Хранево.

Ремонт дороги проводится силами ПК Луховицкий по заказу «Мосавтодора», начиная с поворота на деревню Софийское (пятый километр от начала трассы) до деревни Введенское. Таким образом будет отремонтировано 18 286 метров дороги.

Проходит укладка асфальта на правой полосе, движение по дороге идет в реверсивном порядке. За один-полтора месяца рабочие должны отремонтировать 18 286 метров дороги, после чего будут сделаны обочины и разметка. Завершить работы планируется до конца октября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.