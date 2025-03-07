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В Лосино-Петровском ведется активная работа по вопросам общественного транспорта

В Лосино-Петровском ведем активную работу по вопросам общественного транспорта. Регулярно проводим транспортные часы с жителями, на которых разрабатываем дорожные карты по улучшению качества обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С июня прошлого года удалось достичь следующих результатов:

для удобства пассажиров и оптимизации движения произведена отсыпка разворотной площадки для автобусов № 371 на конечной остановке «Магазин № 3» в Свердловском;

в целях улучшения транспортной инфраструктуры заключен контракт на разработку концепции транспортно-пересадочного узла на железнодорожной станции «Осеевская»;

установлен новый остановочный павильон в деревне Корпуса;

получено финансирование на капитальный ремонт дороги по улице Березовая, что улучшит транспортную доступность.

Увеличено количество подвижного состава на следующих маршрутах:

№ 362: с трех до девяти большого класса;

№ 886к: с четырех до десяти малого класса;

№ 371: с 18 до 19 большого класса.

Организован новый маршрут № 2371, по которому следует пять автобусов среднего класса.

Обновлен автопарк, добавлено 8 новых вместительных автобусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.