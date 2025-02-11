В Лосино-Петровском стоянку освободили от автохлама

Администрация городского округа Лосино-Петровский в рамках муниципального контроля по благоустройству проводит мероприятия по освобождению дорог и общественных территорий от брошенных и бесхозяйных транспортных средств, сообщает пресс-служба администрации округа.

Территория города в очередной раз очищена от автохлама на улице Горького, 14.

По решению Щелковского городского суда автомобиль Форд Таурус, который долгое время был не движим, занимал место на придомовой стоянке, являлся сборником мусора, утилизирован.

Теперь автостоянка приведена в нормативное состояние и приняла благоустроенный вид.

«Проведение данных мероприятий поможет очистить территорию нашего городского округа от автохлама. Что поможет не только создать благоприятный внешний облик дворовых территорий, но и освободит дополнительные парковочные места для действующих автомобилей», — прокомментировал сотрудник администрации городского округа Лосино-Петровский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.