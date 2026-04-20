В Лосино-Петровском с начала года устранили 726 ям на дорогах

В городском округе Лосино-Петровский с начала 2026 года дорожные службы устранили 726 ям. Работы ведут сотрудники МБУ «Городское хозяйство» в Лосино-Петровском и поселке Свердловский, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С наступлением теплого сезона в округе активизировали ямочный ремонт. Ежедневно специалисты выявляют до 30 дефектов дорожного покрытия и оперативно их устраняют. Точечный ремонт уже провели на ряде улиц Лосино-Петровского и поселка городского типа Свердловский.

Всего с начала года дорожники ликвидировали 726 ям. Впереди более масштабные работы: в 2026 году запланирован ремонт 12 дорог общей протяженностью 4,64 км. Улучшение дорожной инфраструктуры остается одной из приоритетных задач в рамках народной программы партии «Единая Россия».

«Состояние дорожного покрытия находится на постоянном контроле. Указать на выявленный дефект можно, направив адрес в профильный чат», — сообщил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Он отметил, что обращения жителей помогают оперативно включать проблемные участки в план работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.