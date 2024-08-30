В Лобне запущен новый автобусный маршрут

сегодня в 15:46

Автобус № 17 начал работу в городском округе Лобня. Он будет доставлять школьников в лицей «Авиатика» и обратно. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По будням маршрут выполняет 110 рейсов с заездом к новой школе. От остановки «Дворец спорта» первый рейс отправляется в 06:44, последний — в 21:10.

В схему движения вошли 14 остановок: «Дворец спорта», «Ледовый каток», «Театр Куклы и Люди», «м/р Катюшки», «Катюшки», «Авиатика», «Борисова», «Центральная больница», «Авиационная», «Школа № 5», «ДК Чайка», «Центр детского творчества», «Стадион», «Школа № 3».

На маршруте действуют льготы по соцкартам жителей Подмосковья и Москвы.

Еще у трех маршрутов — № 2, 4, 9 — скорректирировали схему движения. Часть из них также будут заезжать к новой школе.

С заездом:

№ 2 — 6 рейсов;

№ 4 — 26 рейсов;

№ 9 — 15 рейсов.

На переднем стекле транспорта установят таблички, которые помогут ориентироваться в схеме движения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.