В Лобне за год проложили новые тротуары и народные тропы, обновили освещение

В 2024 году преобразования в Лобне затронули самые разные сферы жизни. Город стал более ухоженным и комфортным для жизни. В муниципалитете было обновлено освещение, проложены новые тротуары и народные тропы, отремонтировано 8 км дорог, обновлен автобусный парк. Отремонтирован железнодорожный мост. Во дворах установлено 12 новых детских площадок и 98 отремонтировано. Однако самые серьезные результаты достигнуты в области образования и медицины. Об этом сообщает пресс-служба секретаря местного отделения партии «Единая Россия», главы округа Анны Кротовой.

В первый день нового учебного года в Лобне открылось сразу несколько социальных объектов инфраструктуры: одна из самых больших школ в Подмосковье — инженерно-технический лицей «Авиатика» на 2200 мест: детский сад, рассчитанный на 330 мест, и детский сад на 100 мест на улице Борисова.

Также в Лобне завершено строительство поликлиники на 600 посещений в смену. Объект построен в рамках национального проекта «Здравоохранение» и в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия». Учреждение оснащено в соответствии с современными стандартами.

Разрешение на ввод объекта уже получено. Первых пациентов здесь планируют принять в первом квартале 2025 года.

«Итоги года крупные. У каждого социального и отраслевого направления есть свои победы и успехи. Но, безусловно, одними из самых значимых стали открытия объектов социальной инфраструктуры: школа, детские сады, поликлиника. Конечно, не все получилось, но это шанс сделать это в следующем году. Поэтому движемся дальше, работаем», — отметила секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава города Анна Кротова.

Реализация народной программы партии «Единая Россия» продолжится и в следующем году.

В январе 2025 завершат капитальный ремонт школы № 5. А в феврале начнутся работы по капитальному ремонту детского сада «Золотой Петушок».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.