В Лобне строят пешеходный железнодорожный мост

Мост пройдет от улицы Кольцевая и будет располагаться на двух одинаковых опорах. Сейчас активные работы ведутся возле опоры с Восточной стороны. Территорию подготовили - была проведена вырубка деревьев, обустроена временная дорога для заезда техники, под башней заменили грунт.

Договор на поставку необходимых материалов для строительства башен уже заключен. В скором времени на площадке разместят буровую установку.

Специалисты планируют завершить работы в 4 квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Ленинский городской округ, чтобы проверить готовность транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. По словам главы региона, строительство завершится уже в этом году.

«Чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе два года назад начали его большую реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105 (подъезд к аэропорту Домодедово) до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Участок длиной почти 5 км расширим до 6–8 полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе. После завершения всех работ время проезда здесь составит не более 20 минут. Кроме того, разгрузим дороги в прилегающих деревнях и селах — Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково, а также в строящихся рядом микрорайонах», — заявил Воробьев.

