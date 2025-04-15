В Лобне со стороны Кольцевой начали монтаж металлоконструкций башен-сходов перехода

В Лобне продолжается строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути Савеловского направления. Строители приступили к монтажу металлоконструкций башни-схода со стороны ул. Кольцевой, также проводится монтаж металлоконструкций со стороны ул. Полевой. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Параллельно продолжается устройство опор пешеходного перехода. Завершить работы и открыть движение по пешеходному переходу планируется в июле 2025 года», — пояснили в ведомстве.

Искусственное сооружение будет включать в себя пролетное строение, башни-сходы, оборудованные с учетом доступа маломобильных групп граждан. Также предусмотрено антивандальное остекление, внутреннее освещение и обустройство пешеходной зоны со стороны ул. Полевой.

Новый пешеходный переход соединит ул. Полевую и ул. Кольцевую, обеспечит пешеходную связанность жилых кварталов в Лобне, а также комфортный и безопасный переход через железную дорогу и доступ к социальным объектам.

Кроме того, новый переход поможет обеспечить бесперебойное и безопасное движение поездов на МЦД-1 «Одинцово-Лобня».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.