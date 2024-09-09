В Лобне проверили ход работ на Кольцевой

Глава городского округа Лобня Анна Кротова проверила, как ведутся работы по устройству свайного основания под опоры нового пешеходного перехода на улице Кольцевой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Все объекты, строящиеся в городе, под нашим постоянным контролем», — написала Анна Кротова в своем телеграм-канале.

В настоящее время установлено 20 свай, осталось установить еще 2. Специалисты со стороны микрорайона Восточный вскоре начнут заливку ростверка — ключевого элемента свайного фундамента, который будет воспринимать нагрузку от здания и равномерно распределять ее на опорные столбы. С другой стороны, уже ведется подготовка территории для переустройства железнодорожных линий.

Новый переход будет оснащен антивандальным остеклением и внутренним освещением, что обеспечит горожанам комфортный и безопасный переход через железную дорогу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.