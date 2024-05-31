В Лобне обсудили транспортную обстановку

сегодня в 20:54

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела совещание с участием перевозчиков, контролеров и специалистов РЖД. Обсудили ситуацию с транспортным обеспечением муниципалитета, сообщила пресс-служба администрации округа.

Обсудили транспортную доступность ближайшего пляжа (Новосельцево) для жителей города. Рассматривается возможность организации дополнительного автобуса на маршруте № 36

Также подвели итоги работы по штрафам.

«УРТК поработали эффективно: оштрафовано 79 пассажиров за безбилетный проезд. В отношении борьбы с нелегальными такси — на следующей неделе проведем большое совещание с областным ГИБДД», — рассказала Анна Владимировна в своем телеграм-канале.

Большая тема транспортного часа: реконструкция станции (первый этап строительства конкорса). Проектное решение находится у главного инженера МЖД. Планируется строительство временной платформы. Для более эффективной организации стройки предложено на первом этапе снести здание на станции.

Дополнительно обсудили мероприятия по станциям Депо и Луговая. Ранее замечания по этим станциям направлялись уполномоченным органам железной дороги. На следующей неделе там состоится выездное совещание по этому вопросу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.