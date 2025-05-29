В Лобне пройдет комплексное благоустройство дворов

Администрация городского округа Лобня продолжает реализацию программы комплексного благоустройства дворовых территорий. В 2025 году работы ведутся на 11 локациях. Одна из них — двор по адресу: ул. Комиссара Агапова, 8, 9, 10. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день во дворе завершено асфальтирование (1 166,4 кв.м дорожек и 2 386,8 кв. м проезда), идет уборка и вывоз мусора. В дальнейшем здесь обустроят пешеходные дорожки (1 166,4 кв. м), парковки — (900 кв. м) и бордюры (1 450 п. м.). Также во дворе проведут работы по озеленению на площади 204 кв. м.

В ближайшее время на объекте установят новые скамейки и урны.

Работы по всем запланированным дворам завершатся до 31 августа 2025 года. Выполняются они согласно утвержденному проекту и с учетом пожеланий жителей.

Контроль за ходом благоустройства территорий осуществляет управление ЖКХ администрации Лобни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.