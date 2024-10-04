В Лобне продолжили строительство Северного обхода

В Лобне дорожники приступили к строительству продолжения Северного обхода города — подъезда к ул. Гагарина. Протяженность нового двухполосного участка дороги составит 1,5 км. Здесь строители начали работы по переустройству газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Строительство подъезда поможет вывести потоки грузового транспорта из города. Грузоперевозки будут осуществляться через Северный обход без возможности заезда на ул. Батарейную и Букинское шоссе. Параллельно на Северном обходе ведется строительство транспортной развязки на Рогачевском шоссе, протяженностью 1,4 км. Здесь продолжается укладка асфальта на участке реконструкции Рогачевского шоссе, который будет расширен от 4 до 6 полос движения. Все основные работы по строительству планируется завершить до конца года», — сказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В рамках реконструкции будет обустроена пешеходная зона, линия наружного освещения, установлены шумозащитные экраны. Также завершается реконструкция участка Краснополянского шоссе, где проезжая часть расширена до 4 полос движения. Сейчас проводится обустройство пешеходной зоны, линии наружного освещения, проводится переустройство инженерных коммуникаций.

Новая развязка обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, перераспределит транспортные потоки внутри города, что поможет разгрузить Краснополянское шоссе, улучшить выезд на Рогачевское шоссе, а время выезда из Лобни сократится еще на 10 минут.

В декабре 2022 г. было завершено строительство первого этапа Северного обхода Лобни — от Дмитровского шоссе до автодороги «Хлебниково — Рогачево — Луговая», включая путепровод через ж/д Савеловского направления. Время въезда/выезда из города сократилось с 1,5 часов до 20 минут. В октябре 2023 г. было открыто движение по транспортной развязке на Дмитровском шоссе, которая обеспечила прямой выезд на Северный обход Лобни с Дмитровского шоссе и съезд с Северного обхода на Дмитровское шоссе в сторону области. За счет перераспределения транспортных потоков улучшилась дорожная ситуация на Дмитровском шоссе, что позволяет водителям дополнительно экономить до 15 минут.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.