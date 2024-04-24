В Лобне приступили к укладке асфальта на Краснополянском шоссе

В рамках реализации заключительного этапа Северного обхода Лобни продолжается строительство транспортной развязки на Рогачевском шоссе. Строительство объекта реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сейчас строители приступили к укладке асфальтового покрытия на реконструируемом участке Краснополянского шоссе на примыкании к Рогачевскому шоссе. Затем, в конце мая текущего года, планируется приступить к реконструкции участка Рогачевского шоссе. Параллельно продолжается строительство локальных очистных сооружений и устройство шумозащитных экранов», — рассказал зампредседателя правительства Московской области, министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Новая развязка обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, перераспределит транспортные потоки внутри города, что поможет разгрузить Краснополянское шоссе, улучшить выезд на Рогачевское шоссе, а время выезда из Лобни сократится еще на 10 минут.

Дополнительно для улучшения транспортной ситуации внутри Лобни и вывода грузового транспорта из города будет построено продолжение Северного обхода — подъезд к ул. Гагарина.

Завершить основные работы по строительству развязки и подъезда планируется до конца года.

В декабре 2022 года было завершено строительство первого этапа Северного обхода Лобни протяженностью порядка 5 км. Теперь проезд автотранспорта по новому участку — от Дмитровского шоссе до автодороги «Хлебниково — Рогачево — Луговая», включая путепровод через ж/д Савеловского направления — осуществляется по 6 полосам (по 3 в каждую сторону). Время въезда/выезда из города сократилось с 1,5 часов до 20 минут.

В октябре 2023 года было открыто движение по транспортной развязке на Дмитровском шоссе. Новая развязка обеспечила прямой выезд на Северный обход Лобни с Дмитровского шоссе и съезд с Северного обхода на Дмитровское шоссе в сторону области. За счет перераспределения транспортных потоков улучшилась дорожная ситуация на Дмитровском шоссе, что позволяет водителям дополнительно экономить до 15 минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.