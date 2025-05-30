В Лобне капитально отремонтируют дороги на ул Борисова и Заречной

Глава городского округа Лобня Анна Кротова вместе с заместителем министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Антоном Батаевым осмотрела дороги на улицах Борисова и Заречной. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году здесь пройдет капитальный ремонт с расширением проезжей части. Анна Владимировна показала Антону Викторовичу участки, где необходимо увеличить ширину дороги.

На улице Борисова для проведения работ перенесут опоры освещения. Также остановка автобуса № 17 будет перемещена на парковочную зону, которая находится около сквера. Кроме того, эта территория в этом году будет благоустроена — здесь появятся пешеходные и велосипедные дорожки, будут установлены скамейки и урны, а также освещение.

На улице Заречной будет расширен участок дороги для комфортного разъезда общественного транспорта.

На данный момент проекты находятся в стадии разработки. После их согласования специалисты приступят к работам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.