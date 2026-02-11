сегодня в 15:27

В Лобне и Мытищах изменят расписание автобусов маршрута 42 с 12 февраля

С 12 февраля в городских округах Лобня и Мытищи изменится расписание автобусов на дополнительной схеме движения маршрута № 42 «Аксаково — платформа Луговая» для синхронизации с графиком электропоездов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Изменения в расписании автобусов маршрута № 42 вводятся по просьбам пассажиров Лобни и Мытищ. Новое расписание позволит согласовать отправление автобусов с движением электропоездов.

С 12 февраля автобусы будут отправляться от остановки «Аксаково» в 06:15, 07:30, 08:50, 13:00, 14:15, 15:45, 18:05 и 19:25. От остановки «платформа Луговая» автобусы будут отходить в 06:55, 08:15, 12:20, 13:40, 15:10, 17:30, 18:50 и 20:10.

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья и Москвы. Оплатить проезд можно банковскими картами, а также транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». Актуальное расписание размещено на сайте Мострансавто.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.