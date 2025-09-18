В Люберцах завершили устройство кругового движения

сегодня в 15:25

В поселке городского типа Красково городского округа Люберцы специалисты «Мосавтодора» обустроили круговой перекресток. Круговое движение организовали на пересечении улицы Карла Маркса и Красковского, чтобы повысить безопасность движения в целях реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники реорганизовали движение, проведя ряд мероприятий: расширили проезжую часть и переразметили перекресток, сохранив число полос, перенесли три остановочных пункта, устроили новые тротуары и подходы к остановкам, перенесли светофор и световые опоры, установили знаки и обустроили ограждения.

В ведомстве отметили, что круговой перекресток оптимизирует транспортные потоки, сделает движение понятным и снизит число конфликтных точек. Ранее на нерегулируемом перекрестке автомобили совершали опасные маневры, разворачиваясь через четыре полосы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.