В Люберцах за неделю вывезли с дорог 680 кубометров опавшей листвы

Дорожные службы Люберец за минувшую неделю убрали с проезжей части и прилегающих территорий 680 кубометров опавшей листвы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Люберцах продолжается плановая уборка автомобильных дорог. В работах задействованы 96 единиц спецтехники и 120 дорожных рабочих. Они очищают проезжую часть, тротуары, парковки и газоны вдоль дорог от листвы и мусора.

Осенью влажные листья делают покрытие скользким и могут засорять ливневую канализацию. Уборка помогает поддерживать порядок и обеспечивать безопасные условия для автомобилистов и пешеходов.

«Ежедневно проводится уборка остановочных площадок, урн и полос отвода автомобильных дорог. Кроме того, специалисты очищают остановочные павильоны, опоры дорожных знаков и светофоров от несанкционированной рекламы и вандальных надписей», — сообщили в управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры.

По вопросам содержания автомобильных дорог можно обратиться по электронной почте admluberdor@yandex.ru или по телефону +7 (498) 732-80-15, доб. 1437.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.