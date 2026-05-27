В Люберцах устранили почти 4 тыс ям с начала весны

Дорожные службы городского округа Люберцы с 1 марта 2026 года ликвидировали 3752 ямы на муниципальных дорогах. Общая площадь ремонта превысила 8,3 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала весны специалисты устранили дефекты покрытия на проезжей части и продолжают ямочный ремонт. Общая площадь восстановленных участков составила 8381 квадратный метр. Работы направлены на повышение безопасности движения и поддержание дорог в нормативном состоянии.

В округе также проводят плановое содержание улично-дорожной сети. К уборке задействованы 96 единиц спецтехники, в том числе 14 поливомоечных машин, а также 106 сотрудников ручной уборки.

«Кроме того, в округе ведутся плановые работы по содержанию автомобильных дорог и поддержанию города в чистоте», — отметили в управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации.

Комплекс работ включает мойку и механизированное подметание тротуаров и проезжей части, очистку прилотковой зоны, уборку урн и мусора, мойку дорожных знаков и остановочных павильонов. Дополнительно специалисты проводят опиловку сухостойных деревьев и окос травы вдоль дорог.

По вопросам содержания улично-дорожной сети жители могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам +7 (499) 575-00-55 и +7 (800) 350-19-66.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.