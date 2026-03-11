сегодня в 13:44

В Люберцах строят навесы в подземном переходе на Смирновской

Строительство двух подземных пешеходных переходов продолжается в Люберцах на пересечении Октябрьского проспекта с улицами Красной и Смирновской. На объекте на Смирновской начали бурить отверстия для установки стоек навесов, а переход на Красной находится в высокой степени готовности. Открыть движение планируют во втором квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы ведутся в рамках реконструкции Октябрьского проспекта. На переходе у улицы Красной строители выполняют завершающие работы.

На объекте у улицы Смирновской продолжается устройство лестничных сходов. Специалисты монтируют опалубку, разрабатывают котлован и приступили к бурению отверстий для установки стоек навесов. Общая строительная готовность перехода превышает 20%.

После завершения строительства оба подземных перехода оснастят четырьмя закрытыми лестничными сходами. Они обеспечат жителям безопасный доступ на четную и нечетную стороны Октябрьского проспекта, а также к улицам Красной и Смирновской.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.