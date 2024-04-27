В Люберцах прошла проверка строительства объездной дороги от стадиона «Торпедо»

Председатель совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий с представителями администрации муниципалитета и компании-подрядчика оценил строительство объездной автомобильной дороги от стадиона «Торпедо» до улицы Волковской.

Строительство объекта ведется в рамках 1-го этапа реконструкции Октябрьского проспекта. Новая дорожная артерия существенно облегчит доступ в северную часть города — она напрямую выходит к ж/д тоннелю, ведущему к улице Инициативной. Реконструкция Октябрьского проспекта проводится в 5 этапов. Объект входит в перечень народной программы «Единой России».

«Идет установка бортового камня под устройство пешеходного тротуара. Также на участке, занятой новой эстакадой, которую открыли в сентябре прошлого года, завершаются земляные работы по реконструкции инженерных сетей. Ведется монтаж опор дорожных указателей на всей протяженности путепровода. Объездная автомобильная дорога от стадиона «Торпедо» до улицы Волковской, проходящая под эстакадой «Мальчики», откроется для движения в этом году», — отметил Ружицкий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.