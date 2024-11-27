В Люберцах продолжается строительство пешеходного моста «Дружба»

сегодня в 18:37

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил ход строительства будущего пешеходного моста «Дружба», который соединит Подмосковье и Москву. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Продолжается строительство пешеходного моста на озере Черное, который свяжет наш микрорайон Зенино и столичную Некрасовку. Строители производят укрупненную сборку элементов пролетов будущего моста «Дружба». Работы в активной фазе», — отметил Волков.

Он добавил, что параллельно ведется создание парка.

«Подрядчик перекладывает кабель, обустраивает ливневую канализацию, ведет монтаж винтовых свай под создание экотропы. Все работы планируется завершить в ноябре 2025 года», — сказал Волков.

Со стороны городского округа Люберцы запланированы работы по обустройству двух площадок на буронабивных сваях с настилом и зеленым откосом с размещением на них детской и спортивной площадок, зоны с городскими качелями, амфитеатра, зоны отдыха с шезлонгами и лавочками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.