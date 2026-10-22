В Люберцах подготовили к зиме 68% автобусов филиала Мострансавто

Автобусы МАП №1 филиала Мострансавто в Люберцах проверили перед зимним сезоном. К работе в холодное время года подготовили 187 из 275 машин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начальник управления транспорта и организации дорожного движения администрации Александр Бобылев проверил готовность подвижного состава МАП №1 филиала Мострансавто в Люберцах к зиме.

«На балансе МАП №1 филиала Мострансавто находится 275 единиц транспорта различного класса, из них 187 мы обслужили и подготовили к зимнему периоду — это 68%. В автобусах проверили плотность антифриза, работу отопительных приборов, произвели замену автошин. Также провели инструктаж с водителями по работе в зимний период, когда наступают сложные погодные условия: снег и гололед на дорогах», — сообщил главный инженер предприятия Никита Сулло.

Предприятие планирует завершить подготовку всех автобусов к зиме до 30 ноября.

МАП №1 обслуживает 43 маршрута в городском округе Люберцы. За техническое состояние автопарка отвечают 87 ремонтных рабочих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что обновление и ремонт автобусов в Подмосковье имеют важное значение.

«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. Зимой, когда холодно, важно, чтобы печки были исправны, летом, как мы видим, достаточно высокая температура, по крайней мере последнюю неделю, поэтому в автобусах должны работать кондиционеры. Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Воробьев.