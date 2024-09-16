В Люберцах отремонтировали 7 участков региональных дорог

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«На территории округа с начала года отремонтировали 7 участков региональных дорог общей протяженностью 7,8 км. В их числе — транспортная развязка на пересечении Лыткаринского шоссе и трассы М5 „Урал“ протяженностью 3,5 км. Отремонтировали четыре участка Лыткаринского шоссе», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что по Лыткаринскому шоссе ежедневно проезжает 27 тысяч автомобилистов, рядом расположены школы, детские сады и больница.

«В городе Люберцы отремонтировали улицу Волковскую. Она ведет к станции МЦД „Люберцы“, рядом находятся детский сад, библиотека им. С. Есенина, медучреждения и „Люберецкий Водоканал“, — сказал Волков.

По его словам, еще один участок региональной дороги, расположенной вблизи соцобъектов, отремонтировали от остановки «Завод железнодорожной техники» до деревни Машково.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.