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В Люберцах обновят более 300 метров дороги на улице Старый Двор

Дорожное полотно на участке длиной более 300 метров меняют на улице Старый Двор в поселке Октябрьский городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с коллегами провел объезд поселка Октябрьский. Участники проверили ход дорожных работ и оценили состояние автомобильного моста через Пехорку.

На улице Старый Двор обновляют более 300 метров дорожного полотна. Также по просьбам жителей Михнево, поступившим на выездной администрации, строят тротуар к новой поликлинике. Он обеспечит более удобный и безопасный подход к медучреждению.

Поликлиника открылась в феврале при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Оценили состояние автомобильного моста через реку Пехорку. Сооружение нуждается в ремонте, поэтому мы сейчас заказываем экспертизу, чтобы в последующем включить объект в госпрограмму», — отметил Владимир Волков.

В текущем сезоне в городском округе Люберцы привели в порядок 13 участков дорог общей протяженностью более 7 километров.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.