В Люберцах обновили покрытие на улице Хлебозаводской тупик

Ремонт дорожного покрытия завершили на улице Хлебозаводской тупик в Люберцах. Работы выполнили в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Работы по замене дорожного покрытия успешно завершены на улице Хлебозаводской тупик, где уложено новое асфальтовое покрытие на площади 4 270 кв. метров», — сообщили в управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации.

Ранее в округе отремонтировали улицу Кирова на участке от пересечения с улицей Власова до ДС «Триумф» протяженностью 1,2 км, а также улицу Мира. Там обновили более 1,5 км покрытия общей площадью свыше 24 тыс. квадратных метров.

В 2026 году в Люберцах планируют привести в порядок 13 автомобильных дорог местного значения, включая тротуары. В перечень работ входит ремонт тротуара на улице Михельсона. С адресным списком можно ознакомиться по ссылке: vk.ru/wall613781890_6195.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.