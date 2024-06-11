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В Люберцах объявлен конкурс на строительство пешеходного перехода через ж/д пути

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути у станции Малаховка в городском округе Люберцы Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме выполнение работ на «Строительство разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути у станции Малаховка в городском округе Люберцы Московской области».

В рамках выполнения работ строительства надземного пешеходного перехода в 2025 будут также произведены следующие виды работ: электроснабжение, переустройство кабельных линий, электрооборудование и освещение надземных пешеходных переходов, телемеханическое управление архитектурно-художественной подсветкой, охранно-пожарная сигнализация и система диспетчеризации, переустройство водоснабжения и канализации, переустройство коммуникаций электроснабжения, благоустройство и озеленение.

Работы выполняются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.