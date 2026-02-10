В Люберцах начали строить лестницы в подземном переходе на улице Смирновской

В Люберцах продолжается строительство двух подземных пешеходных переходов на пересечении Октябрьского проспекта с улицами Красной и Смирновской. На переходе у улицы Смирновской начались работы по устройству лестничных сходов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах ведется строительство двух подземных пешеходных переходов — на пересечении с улицей Красной и с улицей Смирновской.

На объекте у улицы Смирновской рабочие приступили к монтажу лестничных сходов, устанавливают опалубку и готовят тепляки для качественного бетонирования. Открытие рабочего движения на этом переходе запланировано на второй квартал 2026 года.

На втором переходе, у улицы Красной, ведутся работы по остеклению павильонов входных групп. Для пешеходов уже открыты две из четырех секций перехода. После завершения остекления движение перераспределят и начнут работы на оставшихся секциях.

Оба новых подземных перехода будут оснащены четырьмя закрытыми лестничными сходами, что обеспечит удобный доступ жителей на обе стороны Октябрьского проспекта, а также на улицы Красную и Смирновскую.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.