В Люберцах начали сборку пролета путепровода через ж/д пути

Строители приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций пролета путепровода в створе проектируемого проезда №4037 в городском округе Люберцы. Объект соединит улицу Инициативную и Октябрьский проспект, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Строительство новой дороги и путепровода через железную дорогу продолжается. Сейчас готовность искусственного сооружения составляет 20%. На площадке ежедневно работают около 40 человек и шесть единиц техники.

«Работы сосредоточены на строительстве путепровода, его готовность составляет 20%. Сейчас дорожники приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций, после чего приступят к надвижке пролета в проектное положение», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно специалисты переустраивают сети связи, строят ливневую канализацию и бетонируют ростверк на первой опоре. Всего проект предусматривает шесть опор.

Новый путепровод свяжет северную и южную части Люберец и обеспечит бесперебойное движение между ними. Ожидается, что он разгрузит Комсомольский проспект и станет альтернативой тоннелю между улицами Волковской и Транспортной, где из-за реверсивного движения часто возникают заторы. После ввода путепровода тоннель планируют реорганизовать в пешеходную зону.

Открыть рабочее движение по путепроводу планируется в третьем квартале 2027 года, полностью завершить строительство — в третьем квартале 2028 года. Общая протяженность дороги превысит 1,6 км, длина путепровода составит 270 метров. Движение организуют по двум полосам в каждую сторону, на примыкании к Октябрьскому проспекту обустроят одноуровневую кольцевую развязку с дополнительными съездами с улиц Транспортной и Волковской.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.