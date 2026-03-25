В Люберцах начали сборку пролета нового путепровода

Строители приступили к подготовке металлоконструкций пролета путепровода через железную дорогу в городском округе Люберцы. Работы ведутся в створе проектируемого проезда №4037, который соединит улицу Инициативную и Октябрьский проспект, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На площадке ежедневно работает более 40 рабочих и 7 единиц техники. Сейчас строители приступили к сборке стапелей и монтажу накаточного устройства для будущего пролетного строения. Следующий шаг — укрупнительная сборка металлоконструкций пролета и его надвижка в проектное положение», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно ведется переустройство сетей связи и бетонирование ростверка на шестой опоре. Общая протяженность новой дороги превысит 1,6 км, длина путепровода составит 270 м. Движение организуют по двум полосам в каждую сторону, на примыкании к Октябрьскому проспекту обустроят одноуровневую кольцевую развязку с дополнительными съездами с улиц Транспортная и Волковская.

Открыть рабочее движение планируют в третьем квартале 2027 года, полностью завершить проект — в третьем квартале 2028 года. После ввода объекта существующий тоннель между улицами Волковская и Транспортная реорганизуют в пешеходную зону.

