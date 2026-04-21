В Люберцах начали ремонт улиц Мира и Кирова

Дорожные службы приступили к обновлению улиц Мира и Кирова в городском округе Люберцы. Работы проходят по муниципальной программе развития дорожно-транспортного комплекса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На улице Мира подрядчик начал подготовительные работы на тротуаре. Протяженность участка составляет 1,53 км. Площадь проезжей части — 19 808 кв. м, тротуаров — 4 488 кв. м.

На улице Кирова уже выполнено фрезерование покрытия. Сейчас специалисты демонтируют старый асфальтобетон и бортовой камень, после чего приступят к ремонту тротуара. Протяженность участка — 1,2 км, площадь дороги — 16 512 кв. м, тротуаров — 6 989 кв. м.

«На улице Кирова выполнено фрезерование дорожного покрытия. В настоящее время подрядчик занимается демонтажем старого асфальтобетонного покрытия и бортового камня — впереди масштабный ремонт тротуара», — отметил заместитель главы городского округа Люберцы Александр Сорокин.

Кроме того, при поддержке правительства Московской области в программу капитального ремонта включили улицу Инициативную, которую регулярно затапливает после дождей. В 2026 году здесь проведут проектные работы, а устройство ливневой канализации завершат в 2027 году.

Всего в 2026 году в округе планируют отремонтировать 13 автомобильных дорог местного значения вместе с тротуарами, а также обновить тротуар на улице Михельсона.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.