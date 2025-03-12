В Люберцах демонтировали знаки платной парковки

Знаки платной парковки, установленные ранее на улице Красноармейской в городском округе Люберцы, демонтировали. Техническую ошибку допустил подрядчик, в настоящее время необходимые работы завершены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы городского округа Люберцы Александр Сорокин, сотрудники управления транспорта и организации дорожного движения на встрече в формате срочной выездной администрации обсудили вопрос организации платной парковки вблизи домов № 12 и 13А на улице Юбилейной с инициативной группой жителей указанных домов.

«Территория вблизи домов № 12 и 13А на улице Юбилейной входит в зону платной парковки в жилой тарифной зоне, по которому предусмотрено оформление резидентного парковочного разрешения. Однако, в настоящее время проектом не предусмотрено введение платных парковок в жилой зоне. Знаки платной парковки подрядчиком были установлены преждевременно», — отметил Сорокин.

Он пояснил, что до начала встречи представителями администрации городского округа Люберцы, министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, а также центра безопасности дорожного движения Московской области проведен комиссионный выезд, в результате которого были устранены все замечания, некорректно установленные знаки платной парковки демонтированы.

В настоящее время старт работы платных парковок в городском округе Люберцы с 15 марта перенесен — требуются дополнительные согласования изменения границ жилой зоны. О точных сроках начала реализации проекта будет сообщено дополнительно.

Ранее от жителей многоквартирных домов, расположенных по улицам Кирова, Калараш, Красноармейская, Котельническая и Инициативная, в адрес администрации неоднократно поступали жалобы на то, что парковочные места часто занимают большегрузы, транзитный транспорт. Для решения вопроса было принято решение об организации платной парковки. Причем жильцы многоквартирных домов по указанным улицам смогут оформить резидентное парковочное разрешение. Чтобы парковаться без оплаты круглосуточно, необходимо внести резидентную плату в размере 1500 рублей в год. Для иных владельцев легкового транспорта размер платы за парковку составит 50 рублей за один час, 25 рублей за один час для мототранспорта.

Денежные средства, которые будут поступать в муниципальный бюджет от платных парковок, будут направлены на ремонт и содержание прилегающей территории, а также на развитие транспортной и дорожной инфраструктуры.

Контроль за исполнением правил пользования парковками будет осуществляться с помощью комплекса фотофиксации «Паркон», контролера или стационарной камеры.

С более подробной информацией о платных парковках на территории Московской области можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.