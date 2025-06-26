В Ленинском открыли движение по путепроводу в створе Спасского проезда

Вблизи поселка Лопатино на территории Ленинского городского округа завершены работы по возведению путепровода в створе Спасского проезда. Объект построили в рамках реализации концессионного проекта по строительству Южно-Лыткаринской автодороги. Движение по новому путепроводу открыто 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Необходимость строительства путепровода возникла из-за того, что строящаяся трасса „ЮЛА“ должна была пересекать муниципальную дорогу — Спасский проезд. Из-за расположенной вблизи усадьбы Суханово возвести надземную развязку оказалось невозможно. Тогда проектировщиками было принято решение о строительстве тоннеля, по которому пройдет Южно-Лыткаринская трасса, а городская дорога стала представлять собой автомобильный мост над будущим тоннелем», — сказал глава муниципалитета Станислав Каторов.

После проведения масштабных земляных работ и работ по устройству основных конструкций путепровода, на заключительном этапе строители завершили установку опалубки и заливку бетоном пролетной части сооружения. Также выполнено армирование монолитных участков конструкции и монтаж переходных плит. Работы проведены в соответствии с общим графиком строительства «ЮЛЫ» и заняли порядка года. На это время движение по Спасскому проезду не перекрывалось: для транспорта был устроен временный объезд.

Новое сооружение расположено между двух крупных транспортных развязок трассы «ЮЛА»: с автодорогой М-2 «Крым» и Каширским шоссе. На сегодняшний день работы по строительству магистрали продолжаются, в том числе вблизи возведенного объекта — в створе Расторгуевского шоссе. Полностью открыть движение по новой трассе планируется до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.