В Ленинском округе установили пролетное строение путепровода на Каширском шоссе

В подмосковном Ленинском городском округе продолжается реконструкция Каширского шоссе. В рамках второго этапа установили в проектное положение пролетное строение путепровода через федеральную трассу А-105. Этот проект, входящий в национальную программу «Безопасные качественные дороги», находится на личном контроле Губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Полная реализация проекта реконструкции намечена на 2026 год. Пропускная способность на данном участке Каширского шоссе увеличится на 30%, будут ликвидированы дорожные заторы, а время в пути до Москвы для жителей Ленинского округа сократится до 20 минут. Кроме того, это позволит разгрузить улично-дорожную сеть муниципалитета», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В ближайшее время строители приступят к армированию плиты пролетного строения. В первом квартале 2025 года запланирован запуск движения на втором этапе: будет обеспечен бессветофорный проезд со Старокаширского шоссе на Володарское через две эстакады. Это позволит водителям сократить время в пути на 10 минут.

В декабре 2024 года в Ленинском округе была открыта разворотная эстакада, соединяющая Каширское шоссе с федеральной трассой А-105. Эти работы осуществлялись в рамках первого этапа реконструкции, который успешно завершен. Теперь водители, направляющиеся в сторону Москвы по Каширскому шоссе, могут проезжать развязку по новой эстакаде без ожидания на светофоре.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.