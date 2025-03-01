В Ленинском округе улучшили инфраструктуру подъездных путей к ЖК «Эко Видное 2.0»

Председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко обсудил с жильцами «Эко Видное 2.0» проблемы, связанные с перегруженностью парковочных мест и обеспечением безопасности движения транспорта. В ответ на обращения граждан, на одном из въездов в жилой комплекс недавно были смонтированы новые разделительные барьеры, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Буквально на днях сотрудники МБУ „Благоустройство“ установили разделительные столбики на подъезде к кварталу Центральный. Эти меры помогут упорядочить движение и предотвратить пробки. Однако, мы не планируем останавливаться на достигнутом. Необходимо внедрить систему видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения, чтобы привлекать виновных к ответственности не только за неправильную парковку, но и за ущерб, нанесенный муниципальному имуществу», — заявил председатель Совета депутатов Станислав Радченко в ходе встречи с жителями.

В ходе дискуссии жители обратили внимание Станислава Радченко на состояние столбов освещения и предложили усилить меры, направленные на борьбу с нарушителями правил парковки.

«Имеются жалобы на недостаточное освещение улиц и предложения по установке дополнительных ограждений. После завершения строительства микрорайона „Эко Видное 2.0“ будет рассмотрена возможность организации одностороннего движения внутри жилого комплекса», — пояснил Радченко.

Представители отдела транспорта администрации Ленинского городского округа напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения и недопустимости парковки на проезжей части, газонах и на пешеходных зонах.

За парковку на газонах предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 1 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тыс. рублей, а для юридических — от 30 до 100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», - считает Воробьев.